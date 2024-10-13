Взрыв в 5-этажки в Уфе: возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Уфе. Как сообщила пресс-служба республиканского главка ведомства, подозреваемый, испытывая личную неприязнь к своему соседу, решил его убить.

По версии следствия, утром 13 октября фигурант, находясь у себя в квартире на втором этаже 5-этажного многоквартирного дома на улице Ладыгина, демонтировал заглушку с газовой трубы, установленную сотрудниками газовой службы за неуплату коммунальных услуг, обеспечив тем самым поступление газа в свою квартиру.

«Помещение наполнилось газовоздушной смесью и произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый. Оба после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Кроме того, значительно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество», – уточнили в СК.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные повреждение имущества).

Уфа, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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