На Камчатке 35 детей попали в больницу после того, как поели в школе

На Камчатке 35 детей попали в больницу после того, как поели в школьной столовой.

Как сообщает пресс-служба правительства края, 12 октября дети принимали пищу в столовой школы № 1 в городе Елизово. После этого у них начало ухудшаться самочувствие.

«В настоящий момент госпитализировано 35 пациентов. При этом отмечаем тенденцию к снижению числа госпитализированных. Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек и сегодня пока госпитализировано 2. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений. Состояние всех пациентов стабильное. Мы ожидаем дальнейшее уменьшение количества госпитализаций. Больница справляется», – сообщил главный врач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко.

По предварительным данным, источником отравления является сальмонелла, которая обнаружена в продукции одного из поставщиков школы №1. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по обеспечению школьников не отвечающим требованиям безопасности питанием.

Елизово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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