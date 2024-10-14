Пенсионерка наняла киллера для подруги, чтобы не отдавать долг 200 тысяч рублей

В Красноярском крае пенсионерка наняла киллера для своей подруги, у которой заняла деньги и не захотела их отдавать.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю, 64-летняя обвиняемая взяла в долг у 67-летней подруги 200 тысяч рублей, но не захотела возвращать сумму и поэтому наняла киллера. Мужчина пошел на преступление, потому что ранее сам занимал у женщины 600 тысяч рублей.

Он познакомился с жертвой, затем стал навещать ее и помогать по хозяйству. Позже он напал на пенсионерку и нанес ей удары по голове металлическим предметом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По наставлению заказчицы преступник ограбил дом погибшей. Злоумышленники присвоили себе деньги в иностранной валюте, автомобиль, документы и прочее имущество на сумму более 6 млн рублей.

Заказчица убийства вину не признала и даже попросила снисхождения. Однако суд приговорил ее к 15 годам колонии за организацию убийства и разбой (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 33, пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и выписал штраф в размере 369 тыс. рублей.

Соучастника преступления приговорили к 13 годам лишения свободы.

Красноярск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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