В Кемерово нашли тело шахтера, которого завалило в угольном разрезе

Спустя пять дней поисков спасателям удалось найти машиниста буровой установки, который оказался под завалом в Моховском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь». Мужчина не выжил, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, ночью 10 октября 2024 года на Моховском разрезе в Беловском муниципальном округе при производстве работ по выемке угля открытым способом произошло внезапное обрушение грунта и породы, в результате чего были засыпаны находившиеся в выработке двое работников предприятия. В ходе спасательной операции удалось извлечь одного человека, ему была оказана медицинская помощь, говорится в сообщении СУ СКР по Кемеровской области.

Кемерово, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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