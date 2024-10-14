В ЛНР у ребенка в руках взорвалась заминированная игрушка

В Луганской Народной Республике подросток получил ранения, подобрав заминированную игрушку. Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«В руках у ребенка взорвалась уточка желтого цвета, которая лежала под лавочкой у памятника Пушкину», – сказала Пащенко.
Мальчик получил осколочное ранение левого глаза и руки, а также ссадины на лице. Состояние пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести.
Ребенка обследуют, а затем госпитализируют в отделение офтальмологии.
Луганск, Зоя Осколкова
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