Школьный автобус попал в аварию под Самарой

В Самарской области автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс в Волжском районе. В момент аварии в автобусе находились 20 учеников младших классов.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легковушки. В автобусе пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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