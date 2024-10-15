российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 октября 2024, 12:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Школьный автобус попал в аварию под Самарой

В Самарской области автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс в Волжском районе. В момент аварии в автобусе находились 20 учеников младших классов.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легковушки. В автобусе пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,