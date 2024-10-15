Школьный автобус попал в аварию под Самарой

В Самарской области автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло на пересечении улиц Петра Монастырского и Анетты Басс в Волжском районе. В момент аварии в автобусе находились 20 учеников младших классов.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легковушки. В автобусе пострадавших нет.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства происшествия.
Самара, Зоя Осколкова
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