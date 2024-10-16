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Среда, 16 октября 2024, 07:29 мск

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Армия обороны Израиля призвала жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

Эвакуироваться призвала Армия обороны Израиля жителей южного пригорода Бейрута. Причем, сделать это нужно срочно, передает Франс Пресс слова представителя ЦАХАЛ Авичая Адраи.

«Израильские военные в среду отдали приказ жителям покинуть часть южного Бейрута, что является предупреждением, которое обычно предшествует нанесению ударов по указанному району ливанской столицы», – говорится в сообщении.

Авичай заявил, что в районе действия приказа об эвакуации находятся объекты, связанные с ливанским движением Хезболлах. По ним ЦАХАЛ в ближайшем будущем будет наносить удары.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» продолжает военные действия.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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