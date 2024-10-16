Израильские истребители нанесли удары по южным окраинам Бейрута

После экстренного предупреждения населению южных окраин Бейрута эвакуироваться истребители израильских ВВС нанесли по территории несколько ударов. Как считает Армия обороны Израиля, там находятся объекты шиитской организации «Хезболлах» и проживают ее сторонники. Как передает корреспондент ТАСС, по меньшей мере три мощных взрыва произошло в квартале Харет-Хорейк. Из южной части города в небо поднимаются клубы черного дыма.

Последний раз израильские ВВС наносили удары по югу Бейрута 3 октября, тогда воздушный рейд был совершен на районы, расположенные по периметру международного аэропорта имени Харири, который на период бомбардировки временно прекратил свою работу, напоминает ТАСС.

Тем временем, Армия обороны Израиля объяснила, куда были нацелены сегодняшние удары по Бейруту: «ВС Израиля нанесли удар по стратегическому вооружению, принадлежащему террористической организации «Хезболлах». Это оружие складировалось «Хезболлах» в подземном хранилище в районе Дахие, ключевом оплоте... «Хезболлах» в Бейруте», – написала армия в своём Telegram-канале.

Бейрут, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube