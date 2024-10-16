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Среда, 16 октября 2024, 11:44 мск

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21-летняя самарчанка по заказу СБУ сожгла релейный шкаф на железной дороге и вышку сотовой связи

Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали девушку, которую подозревают в совершении теракта.

Как сообщает УФСБ по Самарской области, 21-летняя местная жительница через мессенджер установила контакт с представителем украинской стороны. Он дал ей два задания. Во-первых – сжечь релейный шкаф на местной станции железной дороги, что девушка сделала самостоятельно. В ходе второго задания самарчанка должна была сжечь вышку сотовой связи. Для этого задания она привлекала в помощь местных наркоманов.

В отношении задержанной выдвинуты обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Теракт».

Самара, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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