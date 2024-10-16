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Среда, 16 октября 2024, 12:28 мск

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Тела погибших в Непале русских альпинистов эвакуировали с горы

Тела погибших в Непале российских альпинистов удалось эвакуировать со склона Дхаулагири. Об этом сообщает посольство России в Катманду.

Как уточнили в посольстве, погода позволила утром 16 октября провести эвакуацию тел. Ожидается, что в течение дня останки будут доставлены в Катманду.

«Поддерживаем постоянный контакт с координаторами указанных поисково-спасательных мероприятий, местными органами власти и задействованными организациями, в том числе, вертолетной компанией, непосредственно занимающейся эвакуацией. Остаемся на связи с другими участниками российской экспедиции, проинформировали их о порядке действий и нашей готовности оказать возможную консульскую поддержку с оформлением всех необходимых документов», – указали в посольстве.

Катманду, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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