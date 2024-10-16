Истребитель 130-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы ВМС США разбился во время тренировочного полета

Истребитель военно-морского флота США EA-18G Growler 130-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы разбился во время тренировочного полета. По данным военно-морской авиабазы ​​Уидби-Айленд, двое летчиков пропали без вести. Место крушения находится к востоку от горы Рейнир в штабе Вашингтон. Борт совершал плановый тренировочный полет.

Поисковая группа, включающая вертолет ВМС США MH-60S, стартовала с острова Уидби, чтобы «найти экипаж и осмотреть место крушения», – говорится в пресс-релизе ВМС. Личности членов экипажа не разглашаются.

По данным Flightradar24, отслеживающего полеты, по состоянию на 23:30 поисковая операция продолжалась. Зона поиска вертолета ВМС, по всей видимости, охватывала более 40 миль с севера на юг.

Самолет принадлежит 130-й эскадрилье радиоэлектронной борьбы, известной как «Zappers». По данным ВМС, в июле эскадрилья вернулась из боевого развертывания на авианосце USS Dwight D. Eisenhower в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

EA-18G Growler – это вариант F/A-18 Super Hornet. Все эскадрильи Growler ВМС, кроме одной, базируются на военно-морской авиабазе Уидби-Айленд около Оук-Харбора.

Стоимость разбившегося самолета, построенного Boeing, составляет 67 миллионов долларов.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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