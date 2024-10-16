Житель Томска стрелял из обреза по подросткам на самокатах

В Томске задержали мужчину, который открыл стрельбу по катающихся во дворе на самокатах подросткам. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина стреляет с балкона из охотничьего ружья. Прибывшие на место полицейские установили личность стрелявшего и задержали его.

Выяснилось, что мужчина распивал алкоголь в квартире и решил, что подростки на улице ведут себя слишком шумно. Он взял обрез охотничьего ружья и выстрелил из него с балкона. Дробь пролетела мимо, никто не пострадал.

Следователь следственного отдела по Октябрьскому району Томска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 с. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Следователи указали, что свой преступный умысел на убийство мужчина не смог довести до конца в связи с тем, что «потерпевший активно передвигался на самокате, вследствие чего пуля не достигла цели».

Томск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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