План ответа Израиля на иранскую ракетную атаку от 1 октября готов

План Израиля на ракетную атаку Ирана от 1 октября 2024 года готов. Об этом CNN сообщил осведомленный источник в правительстве страны.

Официальной информации на эту тему нет, но, как утверждает источник, израильские официальные лица, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заверили США, что ответный удар по Ирану будет строго ограничен военными целями, а не нефтяными или ядерными объектами.

Иран запустил десятки ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, политического лидера ХАМАС Исмаила Хании и других.

Нетаньяху поклялся, что Иран «заплатит» за свои действия.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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