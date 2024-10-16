В Нигерии почти 100 человек погибли во время взрыва бензовоза

94 человека погибли во время взрыва бензовоза в Нигерии. Как сообщает местная полиция, спецтранспорт попал в ДТП и перевернулся во вторник в деревне Маджия в штате Джигава. Местные жители собрались, чтобы собрать вытекающее топливо, когда цистерна взорвалась. В полиции предполагают, что число жертв будет еще большим.
«Водитель не справился с управлением, цистерна перевернулась, и топливо вылилось в дренажную канаву, – сообщил представитель полиции Джигавы Шиису Лаван Адам. – Жители бросились собирать топливо, когда произошел взрыв».
На данный момент известно, что в больницы в разном состоянии тяжести с места происшествия госпитализированы 50 человек.
Москва, Елена Васильева
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