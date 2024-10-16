Скандал в мире шахмат: украинца, играющего за Румынию, отстранили за мошенничество

Румынский гроссмейстер по шахматам был исключен из соревнования национального уровня после того, как его обвинили в использовании мобильного устройства во время игры.

Кирилл Шевченко, занимающий в настоящее время 69-е место в мировом шахматном рейтинге, принимал участие в командном чемпионате Испании в испанском анклаве Мелилья, когда произошел предполагаемый случай мошенничества.

В своем заявлении Испанская шахматная федерация (FEDA) назвала причиной отчисления Шевченко «использование мобильных устройств во время игры в матчах».

По данным Chess.com, Шевченко вызвал подозрения, когда начал проводить много времени вне доски во время первых раундов турнира. Согласно заявлению главного арбитра Оскара Бруно де Прадо Родригеса, позднее в туалетной кабинке было найдено мобильное устройство вместе с запиской, написанной почерком, похожим на почерк 22-летнего игрока, сообщает Chess.com.

Однако во вторник Румынская шахматная федерация заявила, что ждет «веских доказательств», прежде чем делать выводы по обвинениям, хотя при этом заявила, что «не приемлет нарушений правил честной игры».

Напомним, что до Румынии Шевченко выступал за Украину. Он получил звание гроссмейстера в 2017 году и достиг лучшего в карьере рейтинга №39 в мире в прошлом году.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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