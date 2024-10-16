В Башкирии раскрыли подпольный цех по производству жидкости для вейпов

В Башкирии правоохранители пресекли незаконную деятельность по производству жидкости для вейпов. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Нефтекамске трое жителей организовали на складе подпольный цех, где варили жидкости для вейпов, разливали их в тару для реализации, упаковывали и продавали.

«В ходе обысков на складе и в частном доме одного из подозреваемых изъято около 90 тысяч штук готовой продукции без предусмотренной законодательством маркировки», – сообщила Волк.

Стоимость изъятой продукции оценивается в 70 млн рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ. (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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