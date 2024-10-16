В Крыму львы загрызли директора зоопарка

В Крыму трагически погибла управляющая парком «Тайган» и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова. Как сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета, женщину загрызли львы.

ЧП произошло сегодня днем, когда сотрудница парка, которая проработала там почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки. В результате хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Белогорского межрайонного следственного отдела. Проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц, в ходе следствия им будет дана соответствующая оценка.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ). Ход расследования уголовного дела взят руководством Главного следственного управления на контроль.

В пресс-службе парка уточнили, что погибла управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова.

Стоит отметить, что сентябре 2021 года в парке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку, который схватился ручкой за сетку ограждения. Тогда также было возбуждено уголовное дело. Директор парка Олег Зубков первоначально был признан виновным и приговорен к двум годам и трем месяцам колонии. Позже дело пересмотрено. В мае текущего года Зубков заново приговорен к лишению свободы условно и в итоге освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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