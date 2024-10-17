У Ирана есть кое-что посильнее ядерного орудия – КСИР

Иран обладает очень мощным оружием. Об этом, как сообщает IFP, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами.

«У нас есть оборудование, намного превосходящее ядерное оружие», – отметил Ростами, не раскрыв подробностей того, о чем идет речь.

Напомним, что накануне CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что у Израиля готов ответ на ракетную атаку Ирана от 1 октября. Тогда в сторону Израиля было выпущено порядка 200 баллистических ракет, многие из них преодолели «Железный купол».

Как завили США в Израиле, ответный удар не затронет ядерные и нефтяные объекты Ирана.

Тегеран, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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