В Калмыкии объявлена ЧС из-за засухи

В Калмыкии местные власти объявили режим ЧС регионального характера. Поводом послужила засуха, установившаяся на почве, пояснил глава региона Бату Хасиков. «Получаю обращения от наших фермеров о сложностях в подготовке к зимовке и заготовке кормов. В связи с этим принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», – написал Хасиков в своем тг-канале.
По словам главы региона, введение ЧС необходимо для снижения рисков деятельности фермеров. Хасиков уточнил, что такая мера носит тактический характер.
Отметим, что засухи периодически случаются в Калмыкии, в последний раз по этому поводу ЧС вводилось в 2020 году – тогда погибло 2,8 млн га пашни, ущерб составил порядка 1 млрд руб.
Москва, Елена Васильева
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