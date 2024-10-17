В Забайкалье 9 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Забайкальском крае в ДТП на региональной трассе Могойтуй – Сретенск – Олочи пострадали девять человек. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, дорожный инцидент произошел в 4 часа утра рядом с селом Арбагар Шилкинского района.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Ford Transit, перевозивший работников золотодобывающей компании, не справился с управлением микроавтобусом. В результате машина съехала с дороги и опрокинулась. Девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Сретенск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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