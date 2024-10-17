Пенсионерка с Камчатки прописала в своей квартире 60 мигрантов

Жительница Камчатки стала фигуранткой уголовного дела после того, как прописала у себя в квартире 60 мигрантов. Как сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю, полицейскими установлено, что пенсионерка с января 2022 года по сентябрь 2024 года незаконно поставила на учет в своей квартире не менее 60 иностранцев. Реального намерения предоставить жилое помещение у подозреваемой не было.

Уточняется, что клиентов на свои услуги пенсионерка находила с помощью «сарафанного радио» – мигранты сами распространяли данные о том, что у женщины за деньги можно оформить вид на жительство.

На сегодняшний день в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»), пояснили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Жительнице Камчатки грозит до трех лет лишения свободы. На данный момент женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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