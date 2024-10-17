Взрыв бензовоза убил 147 человек в Нигерии

По данным экстренных служб и полиции, в результате взрыва бензовоза на севере Нигерии погибли 147 человек и 70 получили ранения.

Напомним, что взрыв, произошел поздно вечером во вторник, 15 октября, в деревне Маджия в штате Джигава. Водитель цистерны не справился с управлением и допустил переворачиванием машины. Когда она упала, топливо начало вытекать, а жители деревни бросились его собрать. Когда произошел взрыв, в зоне поражения оказалось более 200 человек. Примерно 100 погибло на месте.

Число погибших неуклонно растет с тех пор, как появились новости о смертоносном взрыве: по данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии, к вечеру среды по местному времени было подтверждено 147 смертей.

Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима в среду выразил скорбь по жертвам в своем заявлении, заявив: «Мое сердце болит за тех, чьи семьи были разлучены этой катастрофой. Этот разрушительный инцидент потряс нас всех до глубины души. Федеральное правительство поддерживает народ Джигавы. Мы мобилизуем все необходимые ресурсы для поддержки пострадавших и оказания помощи семьям, пострадавшим от этого бедствия».

Шеттима также объявил о «немедленном вмешательстве федерального правительства и призвал к всестороннему пересмотру протоколов безопасности транспортировки топлива».

Отметим, что взрывы бензовозов – обычное дело в самой густонаселенной стране Африки, куда нефть часто доставляют по автомобильным дорогам. Последний трагический случай произошел месяц назад – в северо-центральном штате Нигер в результате взрыва бензовоза погибло 48 человек.

Маджия, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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