В Новосибирской области двоих работников затянуло в конвейер

В Новосибирской области два работника получили смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, несчастный случай произошел накануне утром в городе Искитиме. Два работника чистили конвейерное и дробильно-сортировочное оборудование.

«В ходе работ, конвейер запустился, одежда работников попала на ленту конвейера и их вместе с одеждой затянуло под конвейер. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия», – отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование продолжается.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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