В Сибири медведь разодрал стадо овец

В Новосибирской области медведь напал на стадо овец. Местные жители опасаются, что хищник может прийти в село.

Шестерых мертвых овец нашли в окрестностях деревни Воскресенка в Кыштовском районе. Еще семь животных из стада пропали, вероятно, они убежали через реку, спасаясь от зверя.

В министерстве природы Новосибирской области призвали местных жителей не паниковать.

Там уточнили, что на место происшествия выезжал инспектор. Он установил, что на овец могли напасть волки и собаки, а медведь вышел, чтобы поживиться останками. Затем хищник ушел в тайгу и несколько дней не появляется.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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