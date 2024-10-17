В Сибири медведь разодрал стадо овец

В Новосибирской области медведь напал на стадо овец. Местные жители опасаются, что хищник может прийти в село.
Шестерых мертвых овец нашли в окрестностях деревни Воскресенка в Кыштовском районе. Еще семь животных из стада пропали, вероятно, они убежали через реку, спасаясь от зверя.
В министерстве природы Новосибирской области призвали местных жителей не паниковать.
Там уточнили, что на место происшествия выезжал инспектор. Он установил, что на овец могли напасть волки и собаки, а медведь вышел, чтобы поживиться останками. Затем хищник ушел в тайгу и несколько дней не появляется.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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