В Приамурье 4 человека погибли в ДТП с фурой, перевозившей фейерверки

В Приамурье расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием легковушки и фуры. В ходе него погибло четыре человека, в том числе двое детей.

По данным пресс-службы УМВД по Амурской области, авария произошла 17 октября около 22:50 по местному времени на 1 476-м км федеральной автодороги «Амур». Столкнулись Toyota Prius и грузовой автомобиль с пиротехническими изделиями, после чего загорелись транспортные средства и груз. По предварительным данным, ДТП произошло из-за непредоставления преимущества при выезде со второстепенной дороги.

В аварии погибли четыре человека. Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика. В ней были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин обнаружен еще один погибший. Личность его устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Водитель грузовика госпитализирован.

Глава Белогорского округа Денис Инюточкин написал в своем тг-канале, что авария произошла в районе автозаправки. После столкновения автомобили загорелись, пламя спровоцировало детонацию фейерверков. В результате пострадала опора линии электропередачи, из-за чего в селе Амурское на нескольких улицах были обесточены дома. Электроснабжение было восстановлено в 04:00 по местному времени.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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