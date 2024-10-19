На острове Куба из-за энергоаварии выключился свет

На Кубе случилось масштабное отключение света. Из-за выхода из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе вся энергосистема острова вышла из строя, сообщило министерство энергетики и горной промышленности Кубы.

Посольство РФ на Кубе обратилось к российским гражданам с призывом сохранятьсрокойствие. Точные сроки восстановления электроснабжения на данный момент назвать сложно.

Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны», – пишет тг-канал дипмиссии.

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», – говорится в нем.

В посольстве сообщили также, что в связи с выходом из строя энергосистемы Кубы в настоящее время подача электричества на острове ограничена объектами стратегической инфраструктуры. Наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Добавим, что представители турбизнеса России налаживают связь с находящимися на острове туристами. Их точное число устанавливается.

Гавана, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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