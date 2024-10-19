В Тамбовской области в жилом доме взорвался газ – погибло три человека

В Тамбовской области в городе Кирсанов в пятиэтажном доме на Коммунистической улице утром 19 октября произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Частично были обрушены конструкции четвертого и пятого этажей.

Не обошлось и без человеческих жертв. На данный момент спасатели на разборах завалов обнаружили трех погибших. Еще 9 человек получили травмы и госпитализированы.

Для эвакуированных жильцов развернули пункт временного размещения на 60 человек.

Причины произошедшего выясняются.

Отметим, что в Кирсанове региональными властями введено ЧП – чтобы оказать пострадавшим жителям дома максимальную помощь. На место происшествия прибыл губернатор Максим Егоров. По его словам дом, где произошел взрыв, достаточно старый и в нем давно не было ремонта. Для оценки ущерба и пригодности здания к эксплуатации заказана специальная техника из Москвы.

Тамбов, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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