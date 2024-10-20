Мошенники рассылают опасное приложение

В России мошенники начали рассылать личные сообщения пользователям Telegram с прикрепленными вредоносными файлами под видом изображений. Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, пользователям отправляют файлы с якобы изображениями с расширением «APK». При этом фотографии не могут иметь такое расширение, «в отличие от вредоносного программного обеспечения», пишет управление.

В полиции призывают ни в коем случае не скачивать подобные файлы и быть бдительными.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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