В Нижегородской области 4 человека пострадали после налета украинских БПЛА

В Нижегородской области четыре человека пострадали в результате ночной атаки БПЛА на Дзержинск.

«Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части получили легкие осколочные ранения – им оказана медицинская помощь», – сообщил в своем тг-канпле губернатор области Глеб Никитин.

По его словам, госпитализация никому не потребовалась.

На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Всего же за ночь силы ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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