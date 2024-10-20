В Домодедово пять человек погибли в ДТП с фурой

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в городском округе Домодедово, которое произошло сегодня утром. Как сообщает пресс-служба ГАИ, в 07.25 на 175-м километре автодороги А-107 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки «Лада», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной «Сканиа». В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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