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Понедельник, 21 октября 2024, 09:28 мск

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На Чукотке ожидается очень сильный ветер

На Чукотке сегодня вечером ожидается очень сильный ветер. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 21 октября с 21.00 в течение суток практически повсеместно ожидается ветер с порывами от 8 до 33 м/с. Под действие циклона попадает Анадырь, Анадырский район, Билибинский район, городской округ Эгвекинот, Чукотский район, Провиденский городской округа, городской округ Певек.

Ожидается также повышение уровня воды в селе Рыткучи городского округа Певек и на северном побережье Анадырского залива.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют

не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по телефону 112.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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