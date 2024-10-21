В Пермском крае на пожаре погибли трое малолетних детей, которых оставили дома одних

В Пермском крае трое маленьких детей погибли на пожаре, когда остались один дома. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, прошлой ночью в одной из квартир жилого дома по улице Северная в поселке Уральский Пермского края произошел пожар. В квартире без присмотра родителей находились мальчики в возрасте пяти, трех и одного года. Спасти братьев не удалось.

В настоящее время следователи-криминалисты производят осмотр места происшествия и допрашивают очевидцев.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи № 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пермь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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