На Алтае двое мужчин вербовали людей в террористы

На Алтае два человека были задержаны по подозрению в вербовке в террористы.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 58-летний подозреваемый приехал в Барнаул два года назад и начал склонять местных жителей в к осуществлению террористической деятельности. Другой подозреваемый, 57-летний житель Первомайского района, осуществлял вербовку граждан в террористическое сообщество с января 2022 по октябрь 2024 года.

«Благодаря грамотной работе оперативных сотрудников ФСБ России деятельность злоумышленников была пресечена. По месту их жительства проведены обыски», – сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Подозреваемые заключены под стражу.

Барнаул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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