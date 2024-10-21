Сибиряк поссорился с другом и проткнул ему голову вилами

В новосибирской области мужчина получил шесть лет тюрьмы за попытку убить друга. Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2023 года бригада скорой помощи доставила в Горбольницу №1 53-летнего мужчину с вилами в голове. Зубцы прошли в череп на 11 см. Врачам удалось спасти жизнь раненого. Помимо травмы головы, у него были диагностированы несколько серьезных ранений груди, кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер и травматический пневмоторакс, сообщает «Российская газета».

Как выяснилось, тяжелые травмы мужчине нанес его товарищ. В ходе ссоры он распылил в лицо потерпевшего перцовый баллончик и сильно избил. Затем схватил вилы и вонзил их в голову приятелю.

«Смерть потерпевшего не наступила по независящим от виновного обстоятельствам, в связи с тем, что ему своевременно оказана медицинская помощь», – сообщает прокуратура по Новосибирской области.

Суд признал новосибирца виновным в покушении на убийство и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Новосибирск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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