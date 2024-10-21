Рыба-меч заколола насмерть серфингистку

В Индонезии у островов Ментавай после удара рыбы-меч погибла итальянская серфингистка, пишет La Repubblica.

Рыба-меч выпрыгнула из воды и ударила 36-летнюю Джулию Манфрини в грудь. Женщине оказали экстренную помощь очевидцы, они доставили ее в больницу, но спасти спортсменку не удалось.

Согласно заключению медиков, пятисантиметровая рана грудной клетки оказалась несовместима с жизнью.

Рыба-меч обитает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Это крупная рыба с длиной тела до 4,5 метра, способная плавать со скоростью около 100 км/ч. Является ценным объектом промысла и желанным трофеем для рыбаков-спортсменов.

Известны случаи, когда меченосы на высокой скорости пробивали борта шлюпок, а в 2015 году на Гавайях был зафиксирован первый случай гибели человека после встречи с рыбой-меч, которая пронзила загарпунившего ее рыбака.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube