Россиянка воспользовалась сбоем в приложении и заказала бесплатных товаров на 1,2 млн рублей

Жительница Красноярска обвиняется в мошенничестве. Она воспользовалась техническим сбоем в приложении маркетплейса и заказала бесплатных товаров на 1,2 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, 23-летняя девушка зарегистрировала аккаунт на одном из популярных маркетплейсов. Выбрав способ оплаты, она обнаружила сбой в системе, все товары в корзине имели статус «оплачено».

Пользовательница не стала сообщать об ошибке в службу поддержки, а оформила доставку и получила товар в пункте выдачи. После того, как все прошло успешно, девушка ежедневно заказывала на площадке товар – от косметики и постельного белья до дорогих смартфонов и ювелирных украшений.

Часть украденного она оставляла себе, а часть продавала и тратила деньги на собственные нужды. Общая сумма ущерба составляет 1,2 млн рублей. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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