В Кузбассе шахтеры объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

В Кемеровской области шахтеры, не получавшие зарплату на протяжении нескольких месяцев, объявили забастовку. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Предварительно установлено, что руководство организации в период с июля по октябрь 2024 года не выплатило заработную плату 382 работникам, общая сумма задолженности перед которыми превысила 46 млн рублей», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают работников и должностных лиц организации, изъята интересующая следствие документация.

В свою очередь в прокуратуре Кемеровской области также начали проверку. Отмечается, что ранее уже были применены меры в отношении владельцев шахты из-за невыплаты зарплаты горнякам. Тогда предприятие погасило долги на сумму 100 млн рублей.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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