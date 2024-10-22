Вулкан Шивелуч выбросил перел на высоту до 3 км

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3 км. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, шлейф пепла распространился в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Как сообщили агентству ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для работы двигателей низколетящих воздушных судов.

Шивелуч – действующий вулкан на Камчатке, его возраст – 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры, и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube