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Вторник, 22 октября 2024, 06:48 мск

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Вулкан Шивелуч выбросил перел на высоту до 3 км

Фото: www.kscnet.ru

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3 км. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, шлейф пепла распространился в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Как сообщили агентству ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкану Шивелуч присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для работы двигателей низколетящих воздушных судов.

Шивелуч – действующий вулкан на Камчатке, его возраст – 60-70 тыс. лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры, и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

Камчатка, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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