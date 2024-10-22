14 городов на Дальнем Востоке находятся под угрозой цунами

14 городов и несколько десятков населенных пунктов России подвержены воздействию цунами на территории трех дальневосточных регионов. По прогнозу МЧС, мощные волны могут обрушиться на их побережье со скоростью до тысячи километров в час.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курил, Сахалина и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», – говорится в материалах на сайте ведомства.

Спасатели отмечают, что основным поражающим фактором при цунами являются мощные высокие волны, обрушивающиеся на побережье. «Они распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 километров в час). Опасность цунами заключается еще и в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных», – подчеркивает МЧС РФ.

По данным министерства, интенсивность воздействия цунами на побережье оценивается по условной шестибалльной шкале.

К категории «очень сильное» относится цунами в пять баллов. При нем приморские территории затоплены, волноломы и молы сильно повреждены, а крупные суда выброшены на берег. Ущерб велик и во внутренних частях побережья: здания и сооружения имеют сильные, средние и слабые разрушения в зависимости от удаленности от берега, в устьях рек высокие штормовые нагоны воды. В результате воздействия такого цунами имеются человеческие жертвы.

Цунами в шесть баллов считается катастрофическим. Отличается полным опустошением побережья и приморских территорий, суша затапливается на значительные расстояния вглубь. Масштабы последствий цунами зависят от разрушительной силы волны, характера и природных особенностей берега и побережья, а также эффективности и своевременности принятых мер по снижению ущерба.

«Особенно опасны цунами для поселков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2-3 километра от моря. Цунами могут вызвать затопление обширных территорий морской водой», – цитирует МЧС РФ РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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