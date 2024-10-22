При атаке украинских дронов на Энергодар погиб человек

В Энергодаре один человек стал жертвой атаки беспилотников, запущенных ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. В городе отсутствует электроснабжение. Предварительно, один погибший», – написал глава региона.

В городе работают средства противовоздушной обороны. Жителям рекомендовали спрятаться в укрытиях и не выходить на улицу, пока не будет снят режим тревоги.

Энергодар находится неподалеку от Запорожской АЭС. Сама станция работает в штатном режиме, ее территория атаке не подвергалась.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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