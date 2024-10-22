Певицу Глюкозу оштрафовали за наркотики

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) получила штраф за употребление наркотиков.

Решение было вынесено мировым судьей участка № 442 района Крюково Москвы, исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка №1 района Матушкино Москвы, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Певица признана виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил ей штраф в 5000 руб. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие несовершеннолетних детей.

В протоколе указано, что сотрудник полиции в зале аэропорта «Шереметьево» выявил Чистякову-Ионову в состоянии наркотического опьянения по визуальным признакам. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Напомним, что 20 июля этого года Глюкоза «прославилась» на всю страну своим неадекватным поведением на концерте в Красноярске. Зрители предположили, что певица находилась под воздействием психотропных веществ. Позже Глюкоза сообщила, что принимала успокоительное на фоне переживаний после смерти бабушки.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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