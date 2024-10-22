Жителя Омска задержали за поджог оборудования на железной дороге

Житель Омска был задержан за поджог железнодорожного оборудования. По данным спецслужб, он действовал по заданию из мессенджера, а также намеревался уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии.

27-летний мужчина поджег релейный шкаф на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. На допросе задержанный признал вину и сознался, что является сторонником нацистской идеологии, сообщает региональное управление ФСБ.

Подозреваемый вступил в ряды террористов с целью ведения боевых действий на территории Украины против ВС РФ. По заданию кураторов он, используя розжиг и самодельно изготовленную зажигательную смесь, совершил умышленный поджог релейного шкафа, в результате чего было уничтожено находящееся внутри электрооборудование.

Кроме того, установлено, что фигурант оставлял на фасадах зданий в общественных местах дискредитирующие надписи.

Возбуждено уголовное дело по статье «совершение поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти».

Омск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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