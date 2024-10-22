Мать оставила годовалого сына в квартире без еды и воды, а потом выбросила труп

Во Владимирской области маленький ребенок погиб, потому что мать оставила его одного в квартире без еды и воды.

Как сообщало СУ СКР по Владимирской области, 18 октября в районе улицы Восточная города Коврова прохожие нашли тело ребенка. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления задержали его мать – 19-летнюю жительницу Коврова. По данным следствия, мать оставила своего годовалого сына одного в квартире на длительное время без еды и воды. Ребенок погиб. Когда обвиняемая вернулась домой и нашла тело сына, она положила труп и детские вещи в коробку и выбросила неподалеку от места, где они жили.

Решением Ковровского городского суда Владимирской области обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщила прокуратура по Владимирской области.

Ковров, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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