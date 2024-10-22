российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 октября 2024, 15:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Во время жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области пострадали четыре человека

В Нижегородской области четыре человека получили травмы в результате жесткой посадки вертолета санитарной авиации. Следственный комитет проводит проверку.

Авария произошла в районе населенного пункта Малая Овсянка Семеновского городского округа. На борту вертолета было пять человек – два пилота, два медика и пациентка. Четверо из них пострадали и были госпитализированы.

Предположительно, причиной стала техническая неисправность. Вертолет начал вращаться над лесом, пилоты сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия. В результате машина рухнула между деревьев и завалилась на бок.

«Центральным МСУТ СК России организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст.263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», – сообщили в СКР.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,