Во время жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области пострадали четыре человека

В Нижегородской области четыре человека получили травмы в результате жесткой посадки вертолета санитарной авиации. Следственный комитет проводит проверку.

Авария произошла в районе населенного пункта Малая Овсянка Семеновского городского округа. На борту вертолета было пять человек – два пилота, два медика и пациентка. Четверо из них пострадали и были госпитализированы.

Предположительно, причиной стала техническая неисправность. Вертолет начал вращаться над лесом, пилоты сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия. В результате машина рухнула между деревьев и завалилась на бок.

«Центральным МСУТ СК России организована процессуальная проверка по факту авиационного происшествия по ст.263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», – сообщили в СКР.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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