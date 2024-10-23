Военные уничтожили 14 украинских БПЛА и четыре катера-дрона за ночь

Средства ПВО и морская авиация Черноморского флота уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над Крымом и Ростовской областью, а также в акватории Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым», – сообщили в Минобороны РФ.

Крымские власти не сообщили о пострадавших. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем блоге заверил, что пострадавших и разрушений на земле нет.

Экипажи морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Надводные дроны держали курс к Крымскому полуострову.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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