В Петербурге эскалатор зажевал руку четырехлетнего мальчика

Рука четырехлетнего ребенка попала в механизм эскалатора в метро в Петербурге. Мальчика срочно прооперировали, пишет портал 78.ru.

ЧП случилось на станции «Площадь Восстания-1» накануне вечером. Ребенок находился в подземке с отцом, но тот отвлекся и не следил за сыном. Ребенок упал, и его рука попала в механизм между ступенек, рассказали сотрудники петербургского метрополитена.

Подъемник остановили, на место вызвали скорую помощь, которая увезла малыша в больницу Педиатрического университета. Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом двух пальцев со смещением и отправили на срочную операцию.

После операции мальчика поместили в травматологическое отделение. Состояние пациента стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Факт травмирования ребенка подтвердили в городской прокуратуре. Ведомство взяло на контроль ход проверки следователей и намерено дать оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию малолетнего.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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