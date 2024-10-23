Собака искусала девочку за лицо в Шушарах

Собака напала на пятилетнюю девочку и искусала ее лицо в Шушарах Ленинградской области. Ребенка отвезли в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Накануне утром девочка гуляла во дворе дома на Изборской улице, когда на прогулку вывели собаку. Пес был вместе с хозяйкой, но внезапно бросился на ребенка и искусал за лицо. По данным портала 78.ru, пострадавшую с укушенными ранами лица госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Хозяйка собаки заявила, что питомец привит. Был ли пес на поводке в момент прогулки и нападения, уточняется, пишет «Фонтанка».

В Якутии после нападения собак умерла 12-летняя девочка. На нее напала стая сразу из 10 диких собак.

Шушары, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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