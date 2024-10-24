В Краснодаре искавший наркотики мужчина избил полицейских и отобрал оружие

В Краснодаре разыскивают мужчину, который избил полицейских и отобрал табельное оружие. Его подельника удалось задержать. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Ночью сотрудники патрульно-постовой службы около гаражей по улице Лузана в Краснодаре обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать. Ими оказались жители Башкирии. Мужчины пояснили, что приехали к закладке за наркотиками.

«Внезапно злоумышленники предприняли повторную попытку скрыться. Будучи настигнутыми полицейскими, они оказали активное сопротивление. В ходе пресечения противоправных действий один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся», – говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что избитый полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии.

Одного из преступников удалось задержать, он был неоднократно судим за кражу, грабеж и разбойные нападения. Личность второго фигуранта установили. Полиция объявила его в розыск.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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