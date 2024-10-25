Один человек убит, один ранен при нападении на грузовик Росгвардии в Чечне

Неизвестные расстреляли грузовик Росгвардии в Грозненском районе Чечни. Один сотрудник ведомства убит, один ранен.

ЧП случилось около полудня 24 октября на трассе в станице Петропавловская. Несколько человек подкараулили ведомственный «Урал» и открыли по нему огонь.

«В результате обстрела один из военнослужащих погиб, второй получил ранение. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая помощь. Угрозы жизни нет», – сообщили в пресс-службе Росгвардии по СКФО (цитата по РИА Новости).

Напавшие скрылись с места происшествия, их ищут.

Петропавловская, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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