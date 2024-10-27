ПВО уничтожило 51 беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО за ночь 27 октября перехватили 51 беспилотник ВСУ. Об этом в своем тг-канале сообщило Минобороны РФ.

По итогам ночных налетов больше всего дронов ВСУ – 18 – было сбито в небе над Тамбовской областью. 16 БПЛА было уничтожено над Белгородской областью. Над Брянской, Липецкой и Орловской областями было сбито по четыре БПЛА. В Воронежской области ПВО сбила три дрона, а в Курской – один. Еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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